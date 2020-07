Bierbrouwer Heineken is in het eerste half jaar in de rode cijfers beland. Er werd als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen flink minder bier verkocht, maar het verlies wordt vooral veroorzaakt doordat meer dan een half miljard euro is afgeschreven op bezittingen.

Dat blijkt uit de toelichting op de niet geplande publicatie van voorlopige cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Heineken komt eerder naar buiten met de cijfers, omdat die onverwachts slecht zijn.

Het verlies komt uit op circa 300 miljoen euro. Heineken schrijft 550 miljoen euro af op bezittingen. "In het licht van de huidige economische situatie", aldus een woordvoerder.

Buiten dat boekhoudkundige verlies, werd ook minder verdiend op het bier. De omzet daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 16,5 procent, in volume ging er 11,5 procent minder bier over de tap en toonbank. De forse daling in de horeca als gevolg van de wereldwijde lockdowns werd niet goedgemaakt in de supermarkt.

De winst op de bierverkoop daalde nog harder dan de omzet. Dat komt doordat in de horeca voor Heineken meer wordt verdiend aan een biertje dan in de supermarkt of bij de slijter.

Op 3 augustus komt Heineken zoals gepland naar buiten met de definitieve halfjaarcijfers.