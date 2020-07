Cruisemaatschappij Holland America Line (HAL) verkoopt vier van zijn schepen, de cruises die met deze varende hotels gepland stonden worden geschrapt. Sommige daarvan zullen alsnog worden gevaren met andere schepen uit de vloot van de van oorsprong Nederlandse maatschappij.

De schepen die verkocht worden, zijn de Amsterdam, Maasdam, Rotterdam en Veendam, zo heeft HAL laten weten. Er wordt niet bekendgemaakt aan wie ze zijn verkocht.

"Het is altijd moeilijk om te zien dat een schip de vloot verlaat, vooral de schepen die een lange en legendarische geschiedenis hebben bij ons bedrijf", zegt CEO Stein Kruse van HAL. Cruiseschepen kwamen in het begin van de coronacrisis prominent in het nieuws doordat besmettingen aan boord werden geconstateerd en in een aantal gevallen schepen nergens mochten aanmeren.

Dat raakte ook schepen van de Holland America Line. Volgens HAL blijft de totale capaciteit van de rederij redelijk op peil met de komst van nieuwe schepen.

HAL, dat is ontstaan als maatschappij die Nederlandse emigranten over de oceaan naar Amerika bracht, vernoemt de schepen als sinds jaar en dag naar Nederlandse steden. De Maasdam, waar nu afscheid van wordt genomen, is het vierde schip met die naam, de Veendam kwam ook al drie keer eerder voorbij, de Amsterdam in totaal drie keer.

Naar Rotterdam, vroeger de thuisbasis van HAL, werd in totaal zes keer een schip vernoemd. In Rotterdam ligt de eerste en doet daar dienst als schip dat kan worden afgehuurd voor diners en evenementen.

Mensen die een cruise hadden geboekt op een van de schepen die nu weggaan, worden op de hoogte gesteld over de alternatieven. Ze kunnen ook hun geld terugkrijgen.