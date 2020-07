De Chinese economie is in het tweede kwartaal van dit jaar alweer gegroeid, na een forse krimp in de eerste drie maanden van het jaar als gevolg van de corona-uitbraak.

Vergeleken met een jaar eerder nam het bruto binnenlands product (bbp) in de periode van april tot en met juni met 3,2 procent toe, meldde het Chinese statistiekbureau donderdag. China ging als eerste land in de wereld in (gedeeltelijke) lockdown en kon de economie ook vrij snel weer opstarten.

Ook heeft de overheid veel geld in de economie gepompt, maar de consumentenbestedingen en investeringen bleven nog wel achter. De groei van 3,2 procent is voor Chinese begrippen ook nog steeds laag; sinds 1992 noteert China het ene groeirecord op het andere. Alleen in het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een ongekende daling (6,8 procent).