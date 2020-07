De online omzet is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald doordat veel minder vakanties en vliegreizen zijn geboekt dan een jaar eerder. Dat komt door de coronacrisis en die ontwikkeling heeft ook in het tweede kwartaal doorgezet.

Brancheorganisatie Thuiswinkel.org voorziet dat over heel 2020 de omzet achterblijft. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt", zegt directeur Wijnand Jongen van de organisatie, dat de cijfers donderdag naar buiten brengt.

De online omzet kwam in de eerste drie maanden van het jaar al 4 procent lager uit, op 6 miljard euro.

"We zagen toen al dat consumenten terughoudender waren in het boeken van vakanties en vliegreizen." De verkoop van producten ging online juist door het dak, maar daar zijn veel kleinere bedragen mee gemoeid dan met een vakantie of ticket. "Bij de reisomzet gaat het om zulke grote bedragen; die miljarden maak je niet goed met meer verkoop van producten."

Verkoop van vakanties en evenementen in vrije val

Nederlandse consumenten gaven in de eerste maanden van het jaar bijna 30 procent minder uit aan diensten, waar vakanties en vliegtickets en ook attracties en evenementen onder vallen. Thuiswinkel spreekt van een vrije val. "En dat was al in de eerste maanden van het jaar, toen de eerste berichten naar buiten kwamen over corona. Consumenten werden terughoudender in het boeken na de berichten over de situatie en toen de VS de grenzen sloot", zegt Jongen.

"De uitgaven aan pakketreizen halveerden ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar." Bij producten was het beeld juist tegenovergesteld, als gevolg van de coronamaatregelen. Behalve aan kleding werd aan alles juist meer geld uitgegeven. "Mensen zijn in eerste instantie massaal spullen gaan kopen om thuis te kunnen leven, overleven en te kunnen werken", vat Jongen samen.

De uitgaven aan IT namen met bijna 40 procent toe, aan sport en ontspanning met 34 procent en spullen voor in huis met 30 procent. "Ook werden veel vaker de dagelijkse boodschappen online besteld." De omzet daarvan groeide met bijna 25 procent.

Toename verkopen tweede kwartaal evident

Volgens de directeur van Thuiswinkel.org is het geen rocket science dat de online verkoop van producten in het tweede kwartaal, toen Nederland langere tijd in een gedeeltelijke lockdown zat, nog veel verder toenam. "Exclusief reizen, groeide de onlineomzet met zeker 30 tot 40 procent."

De laatste tijd worden volgens Jongen wel duidelijk weer meer reizen geboekt. "Maar de branche mag blij zijn als de omzet in 2020 uitkomt op circa de helft van vorig jaar."

De cijfers van Thuiswinkel.org over het eerste kwartaal zijn gebaseerd op de daadwerkelijke bestedingen. GfK onderzocht dat in opdracht van de brancheorganisatie en Retail Insiders in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.

De voorspellingen over het tweede kwartaal en de rest van het jaar gaan uit van enquêtes onder de leden.