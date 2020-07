Marcel Boekhoorn, tot voor kort eigenaar van HEMA, is sinds begin deze maand ook geen commissaris meer bij de warenhuisketen. Daarmee zijn alle banden tussen de zakenman en het bedrijf verbroken.

"Deze beslissing hangt samen met de veranderingen in de eigendomsstructuur van HEMA, die zijn ingezet door het recent aangekondigde herkapitalisatieproces", staat woensdag op de website van HEMA.

Medio juni werd een groep schuldeisers eigenaar van HEMA, nadat het Boekhoorn niet was gelukt overeenstemming met hen te bereiken over een deal waarbij de schulden flink verminderd zouden worden. Boekhoorn besloot de handdoek in de ring te gooien en geen geld meer in HEMA te steken.

De directie van HEMA kwam met de schuldeisers overeen dat de schuld van het bedrijf significant werd verminderd, van 750 miljoen tot 300 miljoen euro. In ruil daarvoor werden de schuldeisers volledig eigenaar. Verschillende partijen zouden HEMA van de schuldeisers willen overnemen.

Zo liet topman Michiel Witteveen van het moederbedrijf van Blokker weten serieuze interesse te hebben.