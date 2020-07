Nederlanders die dit jaar op vakantie gaan, verkiezen de auto boven het vliegtuig als vervoermiddel, blijven dicht bij huis en zoeken het liefst de buitenlucht op. Dat zeggen de grote reisorganisaties. Ze zien een grote verschuiving in het type vakanties dat Nederlanders boeken.

De ANWB ziet dat autovakanties in eigen land veel populairder zijn dan andere jaren. Mensen gaan graag kamperen of naar een vakantiepark. Begin juni waren alle vakantieparken die de ANWB aanbiedt al voor de hele zomer volgeboekt.

"Mensen willen buiten zijn", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Ze denken dat dat veiliger is. En als ze dan toch naar het buitenland gaan, kiezen ze vaak voor een actieve vakantie en gaan ze bijvoorbeeld wandelen in de Alpen."

Ook de brancheorganisatie ANVR ziet dat Nederlanders minder graag in het vliegtuig stappen. Voor de coronacrisis koos volgens een steekproef 52 procent van de Nederlanders voor een vliegvakantie en koos 36 procent voor de auto. Halverwege juni lag die verhouding al helemaal anders: 47 procent koos voor de auto en 42 procent voor het vliegtuig.

Mensen denken dat het veiliger is om met de auto op vakantie te gaan, zegt een woordvoerder van de ANVR. "Ze voelen zich dan vrijer en denken dat ze makkelijker weer thuiskomen als het op hun vakantiebestemming toch de verkeerde kant op gaat met het aantal besmettingen."

Voorzichtig weer naar Griekenland

Volgens reisorganisatie TUI stonden mensen dan ook niet direct te springen om in het vliegtuig te stappen toen dat weer mocht. De eerste vlucht die de reisorganisatie uitvoerde, was relatief leeg. "Nu de eerste schapen over de dam zijn en enthousiast thuiskomen, zien we dat de interesse in vliegvakanties weer toeneemt", zegt een woordvoerder.

"Dat komt ook door het weer in Nederland. Mensen die van plan waren om in Nederland te blijven, zien nu dat het een hele week regent en kijken dan toch wat de last-minute opties zijn."

Sunweb spreekt ook van een "run op last-minutes". Hoewel er bij die reisorganisatie nog steeds 30 procent minder boekingen binnenkomen dan vorig jaar en reizigers de voorkeur geven aan autovakanties, kiezen ook steeds meer mensen voor een weekje in Griekenland of Spanje.

Dat beeld herkent Corendon, maar vooral als alternatief voor bestemmingen waar mensen nog niet heen kunnen: Turkije en Egypte. Daar zijn door het reisadvies nog altijd bijna geen Nederlanders in de hotels te vinden.