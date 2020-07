Het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven nam dit jaar flink toe, meldt belangenvereniging van beleggers Eumedion woensdag. Zo werden er voor het eerst meer vrouwelijke (35) dan mannelijke (32) commissarissen benoemd bij AEX-bedrijven.

Ook steeg het aantal vrouwen in de raden van bestuur bij AEX-ondernemingen. Momenteel is 19 procent in de raden vrouw, terwijl dat een jaar eerder nog maar 10 procent was.

In de raden van commissarissen is bij vrijwel alle bedrijven die aan de AEX genoteerd zijn, nu minimaal 30 procent vrouw. Enige uitzondering is ABN AMRO.

De toename van het aantal vrouwelijke commissarissen hangt vermoedelijk samen met nieuwe wetgeving. In 2021 komt er een quotum dat stelt dat minimaal een derde van de commissarissen een vrouw moet zijn.

Als bedrijven hier niet aan voldoen, mag bij het vrijvallen van een plek in de raad van commissarissen geen man worden benoemd.