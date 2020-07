Een op de tien Nederlandse mkb-bedrijven besloot door de corona-uitbraak tijdelijk de deuren te sluiten. Dat blijkt uit een peiling (pdf) van OESO, de Wereldbank en Facebook. Nederlandse bedrijven sloten daarmee minder vaak de deuren dan mkb'ers in veel andere landen; wereldwijd ging een op de vier mkb-bedrijven dicht tussen begin januari en eind mei. Ook valt op dat vrouwelijke ondernemers vaker de deuren sloten dan mannen.

Facebook en OESO peilden eind mei onder ruim 30.000 mkb-bedrijven in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland, wat de impact van de COVID-19-pandemie was. Daaruit blijkt dat 26 procent van de deelnemende bedrijven tussen januari en mei tijdelijk gesloten was.

Opvallend daarbij zijn de grote verschillen per land. Zo ging in Nederland volgens het onderzoek minder dan 10 procent van de bedrijven op slot, terwijl in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk maar liefst 43 procent van de mkb's dichtging.

Van de bedrijven die tijdens de uitbraak openbleven, heeft ongeveer een derde het personeelsbestand verkleind en zag twee derde de omzet teruglopen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

In de peiling is ook gekeken naar de verschillen tussen mkb-bedrijven die door vrouwen geleid worden en mkb's waar mannen aan het roer staan. Opvallend is dat op alle continenten vrouwelijke mkb-ondernemers vaker de deuren dichtdeden dan mannen.

Dit wordt volgens de onderzoekers onder meer veroorzaakt doordat vrouwelijke ondernemers vaker in sectoren actief zijn die worden geraakt door de corona-uitbraak, zoals het toerisme en de evenementensector.