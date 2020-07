Apple hoeft geen 13 miljard euro aan belasting te betalen in Ierland, zo heeft het Europees Gerecht in Luxemburg woensdag besloten. De Europese Commissie sommeerde het techbedrijf in 2016 om de belasting te betalen omdat het met een belastingdeal illegale staatssteun van Ierland ontvangen zou hebben.

Apple boekte het bedrag in 2018 al over naar de Ierse overheid, maar zowel Apple als Ierland ging in beroep tegen de uitspraak. Volgens beide partijen was de belastingdeal in lijn met zowel de Ierse als de Europese wet.

Het Europees Gerecht geeft de partijen daarin gelijk en vindt dat de Commissie niet voldoende heeft bewezen dat het om illegale staatssteun ging.

Toch is de kans dat de kwestie nu opgelost is klein. De Ierse vicepremier Leo Varadkar zei eerder al dat er, ongeacht de uitkomst van woensdag, waarschijnlijk nog een hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie volgt.

De belastingdeal tussen Ierland en Apple gaat terug tot 1991. Apple maakte in Ierland gebruik van twee dochterbedrijven met de rechten om het intellectueel eigendom van Apple buiten de Verenigde Staten te gebruiken. Dankzij de deal met Ierland betaalde Apple in 2003 over zijn winst een belasting van effectief 1 procent. Tot 2014 daalde dat naar 0,005 procent.

Apple heeft zijn bedrijfsstructuur in Ierland in 2015 veranderd.