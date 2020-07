De Nederlandse export is in mei met bijna 12 procent gedaald ten opzichte van mei vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Volgens de dienst is die krimp vrijwel zeker te wijten aan de coronacrisis.

De krimp van de export is kleiner dan in april. Toen lag de krimp op net geen 14 procent. Daarnaast was de exportdaling van producten die op Nederlandse bodem werden gemaakt groter dan die van doorvoerproducten.

Het statistiekbureau meldt dat er vooral minder transportmiddelen en aardolieproducten werden geëxporteerd. "Dat is logisch, want fabrieken lagen door de coronacrisis stil, waardoor er ook minder werd getransporteerd. En de aardolieproductie hangt sterk samen met de wereldeconomie, en die kreeg een klap van de coronacrisis", legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit.

Hoewel de daling van de export in mei minder groot was dan in april, betekent dat niet dat de Nederlandse export weer de goede kant op gaat. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli namelijk ongunstiger dan in mei. Dat komt vooral doordat de Duitse industrie nog steeds te maken heeft met krimp en dat is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse export. Het zou dus kunnen dat de export toch weer verder daalt.