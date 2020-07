De omzet van TomTom lag afgelopen kwartaal 41 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Door de uitbraak van COVID-19 moesten veel fabrieken in de auto-industrie sluiten en konden er in winkels geen navigatiesystemen meer verkocht worden. Dat raakte de navigatiedienstverlener hard.

Het verlies kwam in het afgelopen kwartaal uit op 62 miljoen euro, meldt TomTom woensdag. Vorig jaar maakte het bedrijf in het tweede kwartaal nog een winst van 16 miljoen euro.

TomTom stipt wel aan dat er sinds het dieptepunt in april al sprake is van enige verbetering. "COVID-19 blijft een uitdaging voor de mondiale economie", zegt topman Harold Goddijn. "Maar onze operationele omzet herstelt."

Vooral de consumententak van TomTom werd hard geraakt door de coronacrisis. De verkoop van losse navigatiesystemen daalt al enige tijd, maar viel dit kwartaal 68 procent lager uit. De operationele omzet van Automotive, het deel van het bedrijf dat ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten verkoopt, zag de omzet met 47 procent dalen.

Enterprise, de afdeling die navigatieoplossingen aan technologiegiganten zoals Microsoft, Uber en Apple verkoopt, genereerde 5 procent meer omzet.

Het bedrijf durft verder nog geen uitspraken te doen over hoe de rest van het jaar eruit zal zien.