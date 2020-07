Bij cateraar Sodexo verdwijnen in Nederland achthonderd van de drieduizend banen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving door de NOS.

Door de uitbraak van het coronavirus en het massale thuiswerken bij veel bedrijven en instellingen, is de behoefte aan cateringdiensten fors teruggelopen. Dit had uiteraard veel invloed op de omzet bij Sodexo.

Als gevolg daarvan heeft het management besloten om ruim een kwart van de arbeidsplaatsen in Nederland te schrappen. Of dit gepaard gaat met gedwongen ontslagen, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook is onbekend op welke termijn de banen verdwijnen.

Het merendeel van de arbeidsplekken verdwijnt bij de cateringtak. Maar ook andere, kleinere onderdelen van het bedrijf, zoals terreinonderhoud en receptiewerk, worden geraakt door de bezuiniging.

Onlangs werd al bekend dat het van oorsprong Franse bedrijf in het voorbije kwartaal een omzetverlies van 30 procent in de boeken moest zetten.

In Nederland vroeg het bedrijf voor ruim 12 miljoen euro noodsteun aan bij de overheid. Het ging om steun vanuit de NOW-regeling, om lonen van personeelsleden te kunnen doorbetalen.

Een andere cateraar, Maison van den Boer, maakte onlangs ook bekend honderdveertig personeelsleden te ontslaan.