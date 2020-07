Meer dan 20.000 bedrijven hebben afgelopen week een aanvraag gedaan voor overheidssteun om personeel te kunnen betalen over de periode juni tot en met september. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV maandag.

Het gaat om de tweede versie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De maatregel is de opvolger van de eerdere NOW-regeling, die het kabinet eerder al nam bij het uitbreken van COVID-19 in maart. Doel is om werkgevers te stimuleren zo veel mogelijk personeel in dienst te houden.

Sinds maandag 6 juli kunnen bedrijven een aanvraag doen voor deze tweede steunmaatregel en in de voorbije week hebben 20.856 bedrijven dat ook gedaan.

Inmiddels is aan 6.661 werkgevers een bedrag overgemaakt. Deze reeds overgemaakte steun bedraagt 485 miljoen euro en heeft volgens het UWV bijna 400.000 werknemers bereikt.

Werkgevers die minstens 20 procent omzet hebben verloren over een periode van vier maanden, komen in aanmerking voor steun, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager verlies. Bedrijven kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag doen voor deze steunmaatregel.

Van de eerste versie van de NOW-maatregel werd zeer veel gebruik gemaakt. Vrijdag bracht het UWV een lijst naar buiten met daarin een overzicht van de 148.000 bedrijven die een aanvraag hadden gedaan voor tegemoetkoming in de loonkosten in de eerste coronamaanden. Onder meer voetbalclubs, luchtvaartmaatschappijen, retailers en industriële bedrijven vroegen vele miljoenen aan.