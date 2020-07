Een Duitse rechtbank heeft Tesla verboden bepaalde formuleringen in advertenties te gebruiken die consumenten op het verkeerde been zouden kunnen zetten. Het gaat om zinsneden die te maken hebben met het 'zelfrijdende vermogen' van de elektrische auto's.

De Duitse Wettbewerbszentrale, een organisatie die toeziet op eerlijke concurrentie, had de zaak aangespannen bij de rechtbank van München. Zij eisten dat Tesla geen teksten meer mag gebruiken in advertenties die impliceren dat de auto's volledig zelfsturend zijn.

Volgens de organisatie kunnen consumenten denken dat er geen menselijk handelen meer nodig is bij de Tesla Model 3 en dat dit dus ook zou zijn toegestaan op de Duitse wegen, wat niet zo is. Eerder had de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) al kritiek op het autopilot-systeem van Tesla, omdat het geen beveiliging heeft.

Tesla heeft eerder aangegeven dat klanten op de hoogte gesteld worden van het feit dat de technologie niet dusdanig is dat de auto volledig autonoom kan rijden.

De Amerikaanse autobouwer heeft nog niet gereageerd op het vonnis van de Duitse rechter, het bedrijf kan wel tegen de uitspraak in beroep gaan.