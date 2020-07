De wereldwijde vraag naar olie zal komend jaar zo'n zeven miljoen vaten per dag hoger zijn dan dit jaar. Dat voorspellen de olieproducerende landen, die samenwerken in de OPEC, in een dinsdag gepubliceerd rapport met verwachtingen voor 2021.

Die toename is ongekend groot, maar te verklaren doordat de vraag naar olie als gevolg van de coronacrisis nu heel erg laag is. Volgend jaar wordt de weg omhoog weer ingezet, is de verwachting van de olieproducerende landen.

De OPEC tekent daar wel bij aan dat dit alleen gebeurt als er in 2021 geen negatieve mondiale ontwikkelingen zijn, zoals een nieuwe golf van coronabesmettingen en een oplaaiende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Dit jaar nam de olieprijs een duikvlucht. Oorzaak hiervan was de sterk dalende vraag naar olie, die met een derde verminderde. Oorzaak was uiteraard de COVID-19-pandemie en de daarop volgende lockdownmaatregelen wereldwijd.

Overigens zou zelfs volgens het optimistische scenario van de OPEC de vraag naar olie volgend jaar niet terug op het niveau van 2019 komen. Onder meer de toegenomen populariteit van thuiswerken is hier debet aan.