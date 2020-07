"Politieke onzin", zo noemde Apple-CEO Tim Cook het feit dat dat er ruim 13 miljard euro uit de kas van zijn bedrijf verdween. Het werd overgeboekt naar de Ierse overheid omdat Apple illegale staatssteun zou hebben ontvangen. Later op de dag komen we erachter of dat inderdaad zo was, want vier jaar na het begin van de zaak komt het Europees Gerecht in Luxemburg woensdag met een uitspraak.

De kwestie begon in 2016, toen de Europese Commissie Apple sommeerde om 13 miljard euro aan niet-betaalde belastingen in Ierland alsnog te betalen. Volgens Brussel heeft Apple met de belastingdeal illegale staatssteun ontvangen.

Hoewel Apple het bedrag in 2018 overboekte, gingen zowel het techbedrijf als Ierland in beroep tegen de uitspraak. Volgens beide partijen was de belastingdeal in lijn met zowel de Ierse als Europese wet.

Woensdag krijgen de partijen te horen of ze de eerste ronde van hun strijd hebben gewonnen, maar de kans dat de kwestie dan is opgelost is klein. Volgens de Ierse vicepremier Leo Varadkar volgt er waarschijnlijk nog een hoger beroep bij het Europees Hof van Justitie. De kans is volgens hem groot dat we er woensdag dus alleen achter komen wie er naar het Hof stappen: Apple en Ierland, of de Europese Commissie.

De belastingdeal tussen Ierland en Apple gaat terug tot 1991. Apple maakte in Ierland gebruik van twee dochterbedrijven met de rechten om het intellectueel eigendom van Apple buiten de Verenigde Staten te gebruiken. Dankzij de deal met Ierland betaalde Apple in 2003 over zijn winst een belasting van effectief 1 procent. Tot 2014 daalde dat naar 0,005 procent. Apple heeft zijn bedrijfsstructuur in Ierland in 2015 veranderd.