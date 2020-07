KLM-personeel dat langer dan tien jaar in dienst is, krijgt een bruto maandsalaris mee per dienstjaar als ze gebruikmaken van de vrijwillige vertrekregeling van het bedrijf. Daar zit een maximum aan van achttien maandsalarissen, dat komt bovenop de vergoeding voor een dienstverband tot tien jaar.

Dat heeft een woordvoerder van KLM laten weten. De inschrijving voor de vrijwillige vertrekregeling bij de maatschappij liep zondag af, ruim 2.400 KLM'ers hebben ingetekend. Dat is ongeveer 8 procent van het totale aantal werknemers.

Bij de KLM-groep werken zo'n 33.000 mensen, waarvan 2.600 bij Transavia. Die maatschappij heeft een aparte vertrekregeling, die loopt tot eind juli.

Begin juni stelde KLM de vertrekregeling, die op bescheiden schaal al bestond, open voor al het personeel. "Deze regeling loopt vooruit op noodzakelijke volgende stappen", liet de maatschappij toen weten, daarmee doelend op een noodzakelijke inkrimping van het bedrijf en personeelsbestand.

Als gevolg van de coronacrisis heeft KLM sinds begin dit jaar steeds minder vluchten kunnen uitvoeren en stond op het hoogtepunt van de crisis zo'n 90 procent van de vliegtuigen aan de grond. Eerder nam KLM als gevolg daarvan al afscheid van een paar duizend werknemers met een tijdelijk contract.

Met regeling hoopt KLM aantal gedwongen ontslagen te beperken

Door een vrijwillige vertrekregeling in het leven te roepen, hoopt KLM het aantal gedwongen ontslagen te beperken. "KLM neemt liever afscheid van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega's die daar niet vrijwillig voor kiezen", meldde het bedrijf bij de aankondiging.

KLM stelde geen maximum aan het aantal mensen dat zich mocht aanmelden voor de regeling. "Per functie zal worden bezien hoeveel vertrek kan worden geaccommodeerd."

Personeel dat tien jaar in dienst is, krijgt een kwart maandsalaris mee per dienstjaar. Vanaf het elfde jaar komt daar een maand per gewerkt jaar bij, met een maximum van achttien maanden, anderhalf jaar. In totaal gaat het om hooguit 20,5 maandsalaris.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat een KLM-werknemer maximaal achttien maanden of anderhalf jaar bruto salaris kon krijgen vanaf elf jaar dienstverband, dat klopte niet. Het gaat om achttien maanden of anderhalf jaar plus 2,5 maand op basis van de eerste tien dienstjaren.