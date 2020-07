Nederlandse banken zijn in het tweede kwartaal strenger geworden bij het afsluiten van hypotheken, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag op basis van een driemaandelijkse enquête onder banken.

Ook zijn de financiële instellingen strenger geworden met betrekking tot de verstrekking van leningen aan bedrijven. De banken verwachten de komende maanden alleen nog maar strenger te worden, waarmee ze voorsorteren op de economische gevolgen van de coronacrisis.

Uit de zogenoemde Banking Lending Survey (BLS) van DNB blijkt dat zowel op het gebied van hypotheken als bedrijfskredieten de banken bijna twee keer zo streng zijn geworden. Het is voor het eerst in bijna twee jaar dat de banken de zogeheten acceptatiecriteria verhoogd hebben.

Voor het derde kwartaal verwachten de meeste banken een verdere verscherping van de acceptatiecriteria. "Deze ontwikkelingen hangen samen met de negatieve economische gevolgen van de coronamaatregelen waardoor het algehele risico voor banken op de langere termijn toeneemt", aldus DNB.

De Nederlandse banken lijken hiermee een uitzondering te zijn in Europa. Banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan dat acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zelfs zijn versoepeld in het tweede kwartaal van 2020. In Duitsland zijn de criteria wel iets aangescherpt, maar slechts bij een minderheid van de aan de BLS deelnemende banken.