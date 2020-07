Supermarktketen Jumbo heeft een goed eerste half jaar achter de rug. Het supermarktconcern zag de consumentenomzet met ruim 14 procent toenemen tot 5,1 miljard euro, meldt het bedrijf dinsdag. Dat is een toename van 634 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De keten breidt snel uit in Nederland en België en verwacht aan het eind van dit jaar 100.000 werknemers te hebben.

Jumbo wijst naar de coronacrisis als reden voor de sterke omzetstijging. Door de corona-uitbraak waren meer mensen thuis, waardoor ze meer uitgaven in de supermarkten. Ook gingen de online verkopen door de coronacrisis de lucht in: de online omzet steeg met 50 procent vergeleken met het eerste half jaar van 2019.

De supermarktketen zit al langer in de lift, waardoor het de komende tijd flink zal uitbreiden. In Nederland en België worden er dit jaar 25 fysieke vestigingen geopend en komt er een zogeheten derde e-fulfilment center (EFC) in Bleiswijk voor de online boodschappen.

Het derde EFC gaat gepaard met een groei van duizenden banen, stelt Jumbo. Hiermee zou het aantal Jumbo-medewerkers aan het eind van het jaar op 100.000 komen te liggen, aldus de keten. Daarmee nadert de Jumbo de personeelsaantallen van de grootste rivaal: Albert Heijn, die supermarktketen heeft 110.000 werknemers.

Waar de coronacrisis de omzet bij de supermarkten stuwt, heeft het juist negatieve gevolgen voor restaurantformule La Place. De omzet bedroeg 33 miljoen euro, minder dan de helft van de omzet van vorig jaar, toen La Place nog 82 miljoen aan omzet boekte. Naast de coronamaatregelen speelt de sluiting van twaalf Hudson Bay-vestigingen de restauranttak ook parten.

Jumbo maakte maandag al bekend dat 23 vestigingen van La Place niet meer opengaan en definitief gesloten blijven. De formule wordt aangepast en de betreffende vestigingen zouden in het nieuwe concept niet rendabel zijn. Door de sluiting staan 480 banen op het spel.