Er is nog maar nauwelijks geld verstrekt aan kleine ondernemers via de regeling Klein Krediet Corona (KKC). De overheid stelde via die regeling 750 miljoen euro beschikbaar, maar daarvan is sinds 29 mei nog maar 22 miljoen euro uitgekeerd, blijkt uit de Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Deskundigen zeggen dinsdag tegen Het Financieele Dagblad (FD) dat het voor banken nauwelijks rendabel is om de lening te verstrekken. Ze moeten de jaarrekeningen van bedrijven doorlezen, risico's inschatten en het contact met de bedrijven onderhouden, maar krijgen daar vervolgens relatief weinig voor terug. Bedrijven kunnen namelijk tussen de 10.000 en 50.000 euro lenen tegen een rente van 4 procent, waardoor banken maximaal 2.000 euro op jaarbasis aan de rente verdienen per bedrijf.

Banken stellen op hun beurt dat ondernemers weinig interesse hebben in het krediet. Chris Buijink van de NVB zegt dat ondernemers lucht hebben gekregen door het uitstel van aflossingen en belastingen. Daardoor zijn ze mogelijk minder geneigd een nieuwe lening af te sluiten.

De KKC-regeling is bedoeld voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis winstgevend waren. De overheid staat voor 95 procent garant voor de leningen. De 5 procent risico die de banken dragen, zou ervoor zorgen dat de banken nog steeds kritisch kijken naar de levensvatbaarheid van bedrijven.