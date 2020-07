Banken zijn terughoudend met het verstrekken van coronakredieten aan kleine bedrijven. Er zijn bijna 400.000 bedrijven in Nederland die in aanmerking komen voor het Klein Krediet Corona (KKC), maar er is sinds 29 mei nog maar 22 miljoen euro via de regeling uitgekeerd. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van de Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De overheid heeft 750 miljoen euro beschikbaar gesteld en staat voor 95 procent garant voor de leningen. De 5 procent risico die de banken dragen, zou ervoor zorgen dat de banken nog steeds kritisch kijken naar de levensvatbaarheid van bedrijven. Maar dat zorgt er volgens deskundigen weer voor dat het voor banken niet rendabel is om deze leningen uit te keren.

Banken mogen een rente van 4 procent rekenen voor de lening. Het overbruggingskrediet heeft een maximaal bedrag van 50.000 euro, waardoor banken dus maximaal 2.000 euro op jaarbasis aan rente verdienen. In de praktijk valt dat bedrag lager uit, omdat niet iedere ondernemer het maximale krediet wil lenen.

Maar voor dat bedrag moeten banken de jaarrekening van de bedrijven doorlezen, risico's inschatten en het contact met de bedrijven onderhouden, zegt Julian van der Steeg van investeringsplatform BridgeFund tegen het FD. Dat is volgens hem voor dat bedrag niet rendabel.

Banken zeggen op hun beurt dat ondernemers weinig interesse hebben in het krediet. Chris Buijink van de NVB zegt dat ondernemers lucht hebben gekregen door het uitstel van aflossingen en belastingen. Daardoor zijn ze mogelijk minder geneigd een nieuwe lening af te sluiten.