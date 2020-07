De Nederlandse elektronicaketen Coolblue gaat de komende maanden uitbreiden naar Duitsland, zegt oprichter Pieter Zwart dinsdag in interviews met NRC en Het Financieele Dagblad (FD). De Rotterdamse winkel gaat in de regio van Düsseldorf beginnen met het bezorgen en installeren van producten als televisies en wasmachines. Coolblue hoopt daar aan het eind van het jaar ook een fysieke winkel te openen.

Zwart, die naast oprichter tevens directeur is van Coolblue, zegt dat er bij de winkelketen al langer gedroomd wordt van Duitsland. "Het is in potentie een heel grote markt en als buurland van Nederland goed bereikbaar", aldus Zwart. Dat de uitbreiding op zich heeft laten wachten, heeft volgens de oprichter alles te maken met de verbetering van het eigen merk in Nederland en België. "We zijn nu klaar voor Duitsland", zegt Zwart tegen FD.

Coolblue kiest voor de regio Düsseldorf, vanwege de relatieve nabijheid van het distributiecentrum in Tilburg. "Het is lekker dichtbij: van Tilburg naar Düsseldorf is minder ver dan van Tilburg naar Groningen", aldus de Coolblue-oprichter in NRC. In Tilburg werken momenteel enkele tientallen Duitse medewerkers, dat aantal moet voor het eind van het jaar verdubbeld zijn. Düsseldorf moet ook de plek worden waar de eerste Duitse Coolblue-vestiging komt te staan.

Zwart zegt tegen NRC dat Coolblue de komende jaren verder zal kijken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, voordat het gaat kijken naar andere delen van Duitsland. "In Noordrijn-Westfalen alleen al wonen net zoveel mensen als in heel Nederland", aldus de CEO.