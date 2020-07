Ruim 2400 personeelsleden van de KLM hebben zich ingeschreven voor de vrijwillige vertrekregeling die de luchtvaartmaatschappij heeft opgetuigd, zo laat een woordvoerder van de KLM maandagavond weten.

"Later deze maand wordt bekendgemaakt welke aanvragen zijn toegekend. Pas dan kunnen we exacte aantallen noemen", aldus de woordvoerder. Zij kon niet zeggen of het aantal aanmeldingen genoeg is om gedwongen ontslagen te vermijden.

De aanvankelijke sluitingsdatum voor inschrijving was zondag 5 juli, maar toen werd besloten om de inschrijfperiode te verlengen tot en met zondag 12 juli. Die verlenging was op verzoek van het personeel.

De maatschappij wil afslanken nu het de gevolgen van de coronacrisis ondervindt en wil daarom het personeelsbestand inkrimpen. Om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen heeft KLM de vertrekregeling in het leven geroepen.

KLM-topman Pieter Elbers liet eerder weten dat er "voldoende belangstelling" zou zijn om afscheid te nemen van het bedrijf in ruil voor een vergoeding.

KLM komt in oktober met een herstructureringsplan om de bedrijfsomvang aan te passen aan een kleiner netwerk. Dat betreft de KLM-groep en dus ook Transavia, dat daar deel van uitmaakt. Ook personeel van Transavia kon zich melden voor vertrek met een vergoeding.

Op maandag stemde de Europese Commissie (EC) in met de voorgenomen staatssteun ter waarde van 3,4 miljard euro voor KLM.