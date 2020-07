Tientallen miljonairs en miljardairs van over de hele wereld hebben een brief ondertekend waarin ze hun overheden vragen om rijken zwaarder te belasten. Ze schrijven dat geld nu en de komende jaren hard nodig zal zijn door de coronacrisis, en dat ze overheden daarmee graag te hulp schieten.

De lijst is onder meer ondertekend door filmregisseur Abigail Disney en scenarioschrijver Tim Disney, familie van Walt Disney. Ook de Britse komediescriptschrijver Richard Curtis, van Four Weddings and a Funeral, en Jerry Greenfield, medeoprichter van Ben & Jerry's, hebben de brief ondertekend.

In de brief schrijven ze dat miljonairs een kritieke rol kunnen spelen bij het oplossen van de coronacrisis. Hoewel ze niet op de intensive care levens redden of in de supermarkt de schappen aanvullen, hebben ze wel de middelen om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan en mensen hun baan niet verliezen: geld.

"Dus alsjeblieft: laat ons belasting betalen", schrijven ze. "Het is de enige keuze."