De strandpaviljoens mogen dit jaar bij wijze van uitzondering in de winter op het strand blijven staan. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maandag laten weten. Zij geeft hiermee gehoor aan een verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Met het jaarlijks afbreken en weer opbouwen van de paviljoens gaan hoge kosten gepaard. Volgens KHN kan dit oplopen tot 150.000 euro per paviljoen. Door de paviljoens te laten staan wordt de kans verkleind dat ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen in de financiële problemen komen.

"De gezamenlijke overheden werken hier gezien de uitzonderlijke situatie graag aan mee, binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid, openbare orde en veiligheid en natuurbelangen", aldus de minister.

De gebouwen mogen weliswaar blijven staan, maar dit betekent niet dat de strandpaviljoens ook gasten kunnen blijven ontvangen in de winter. De minister benadrukt dan ook dat het om een eenmalige uitzondering gaat en dat alleen een hoofdgebouw kan blijven staan. "De aansprakelijkheid voor eventuele schade door storm, vandalisme of anderszins ligt net als in de zomerperiode bij de ondernemer."

Waterbeheerders, provincies en gemeenten kunnen nog aanvullende voorwaarden stellen. "Het is uiteindelijk aan de individuele ondernemers of ze van de mogelijkheden tot het overwinteren gebruik willen maken."

Volgens KHN zijn veel strandtenthouders hard geraakt door de coronacrisis. "Terwijl de meesten begin maart net klaar waren met de opbouw voor het nieuwe seizoen, moesten ze vanaf 15 maart voor ruim 2,5 maand noodgedwongen de deuren sluiten."