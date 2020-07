Verf-en coatingconcern AkzoNobel heeft in de afgelopen maanden de vraag naar verf voor in en rondom het huis flink zien toenemen. De vraag overtrof de verwachtingen, zo laat de Nederlandse multinational maandag weten bij de publicatie van een handelsupdate.

"We zien duidelijk dat de vraag naar verf voor thuis enorm is toegenomen", zegt een woordvoerder. Al eerder werd duidelijk dat consumenten massaal aan het klussen zijn geslagen als gevolg van de coronacrisis, waardoor mensen noodgedwongen thuis moesten blijven.

Akzo geeft nog geen nadere details, die volgen bij de definitieve publicatie van de tweedekwartaalcijfers op 22 juli. Wel is nu al bekendgemaakt dat de omzet bijna 20 procent lager is uitgekomen in de periode van april tot en met juni, op 2,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde van 305 miljoen tot 238 miljoen euro.

Herstel is wel in zicht. In juni lag de omzet nog 5 procent lager op jaarbasis, waar dat in mei nog 20 procent was en in april zelfs bijna 30 procent. Dat kwam vooral door achterblijvende omzet in de luchtvaart- en auto-industrie.

AkzoNobel is actief in 150 landen.