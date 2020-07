Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in de eerste helft van dit jaar gelijk gebleven vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ruim zestienhonderd bedrijven gingen in het eerste half jaar over de kop. In de maand juni werden volgens het CBS minder faillissementen geturfd dan in mei. In de afgelopen maand ging het om 264 bedrijven en instellingen.

Het aantal faillissementen verschilt sterk per maand. "Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op", zegt het CBS. In mei 2013 was sprake van een piek. "Daarna is sprake van een dalende trend."

Met 224 stuks kwam in september 2018 het aantal bedrijven dat bankroet ging uit op het laagste niveau. "Sindsdien is de trend redelijk vlak", aldus het statistiekbureau.