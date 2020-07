Jumbo sluit circa een kwart van de filialen van restaurantketen La Place. Dat bevestigt het supermarktbedrijf, dat eigenaar is van La Place, naar aanleiding van berichtgeving maandag in De Telegraaf.

Volgens een woordvoerder van Jumbo worden de restaurants, die als gevolg van de coronamaatregelen waren gesloten, nu stapsgewijs weer geopend, maar gaan 23 filialen helemaal niet meer open. "Ondanks de versoepelingsmaatregelen is er veel onzekerheid over de toekomst."

De formule wordt aangepast en de betreffende vestigingen zouden in het nieuwe concept niet rendabel zijn.

Door de sluiting staan 480 banen op het spel. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen, laat Jumbo desgevraagd weten. Het concern zegt zoveel mogelijk banen te willen behouden door medewerkers functies binnen andere filialen van La Place of Jumbo-vestigingen aan te bieden.

La Place was in het verleden eigendom van warenhuisketen V&D. Nadat de formule zeer succesvol was gebleken binnen de warenhuizen, werd deze begin deze eeuw ook als op zichzelf staand concept in de markt gezet. Jumbo nam La Place over na de teloorgang van V&D.

Volgens De Telegraaf worden 23 van de in totaal circa 100 filialen gesloten, het gaat daarbij zowel om zaken in binnensteden en winkelcentra als langs de snelwegen. Het personeel wordt maandag op de hoogte gesteld. Tijdens de coronacrisis verloor moederbedrijf Jumbo miljoenen euro door de gedwongen sluiting van de restaurants.

La Place draaide 165 miljoen euro omzet in 2019

In 2019 draaide La Place een omzet van 165 miljoen euro. Dat was een toename van 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Door het faillissement van Hudson's Bay verloor Jumbo al enkele La Place-vestigingen. In onder meer Barcelona en de Amsterdamse Kalverstraat kwamen er vorig jaar juist vestigingen bij.

Voor dit jaar stond verdere buitenlandse expansie gepland, in Kopenhagen en Sevilla.