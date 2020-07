Elon Musk is miljardeninvesteerder Warren Buffet gepasseerd op de lijst van rijksten ter wereld, meldt Bloomberg vrijdagavond.

De 49-jarige Musk is volgens het Amerikaanse persbureau op dit moment de op zes na rijkste mens ter wereld. Naast Buffet wordt zijn vermogen ook hoger geschat dan dat van Google-oprichter Sergey Brin.

Het totale vermogen van Musk wordt momenteel op circa 70,5 miljard dollar (62,4 miljard euro) geschat. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit zijn Tesla-eigenaarschap terwijl zijn meerderheidsbelang in SpaceX goed is voor zo'n 15 miljard dollar.

Het vermogen van de oprichter van Tesla en SpaceX steeg vrijdag met 6,1 miljard dollar (5,4 miljard euro). Dit was het gevolg van een recente stijging van het Tesla-aandeel.

Het aandeel Tesla zit al langer in de lift. Begin juli passeerde de marktwaarde van Elon Musks autobedrijf de waarde van branchegenoot Toyota.