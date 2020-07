De Verenigde Staten willen nieuwe importheffingen op Franse producten invoeren, blijkt uit een vrijdag door de regering van president Donald Trump gepubliceerd document (pdf).

De VS overweegt een extra importheffing van 25 procent op Franse producten, zoals cosmetica en handtassen, met een totale waarde van circa 1,3 miljard euro.

De nieuwe heffingen worden volgens de publicatie van de regering-Trump pas over zes maanden ingevoerd.

Hiermee reageren de Amerikanen op een eerder besluit van de Franse president Emmanuel Macron om techgiganten als Google en Facebook zwaarder te belasten.

De nieuwe aankondigingen lijken het begin van een nieuw hoofdstuk in het handelsconflict tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren dreigde Trump veelvuldig heffingen op Franse producten als wijn en kaas in te voeren.