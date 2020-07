Albert Heijn heeft de tekorten weggewerkt, die in een deel van haar winkels was ontstaan na een boerenprotest. De supermarktketen verwacht zaterdagmiddag geen lege schappen meer.

Door een boerenprotest bij een distributiecentrum van Albert Heijn nabij Zwolle, stokte vrijdag de bevoorrading van zeker 230 supermarkten.

Hierdoor kregen filialen in het oosten en noorden van Nederland vrijdagavond te maken met enkele lege schappen.

Doordat er in de distributiecentra in de nacht van vrijdag op zaterdag is doorgewerkt, verwacht de supermarktketen zaterdagmiddag geen tekorten meer, meldt een woordvoerder van Albert Heijn aan NU.nl.