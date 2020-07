De overheid heeft in de eerste versie van de NOW-regeling meer dan 300 miljoen euro aan loonsteun gegeven aan luchtvaartmaatschappij KLM. Dat blijkt vrijdag uit een lijst van het UWV met bedrijven die een beroep op de regeling deden. De rest van de luchtvaart, maar ook voetbalclubs en ov-bedrijven hebben vele tientallen miljoenen aan loonsteun gekregen.

Met de lijst, die 2.048 pagina's telt, wil het kabinet transparant zijn naar de belastingbetaler, omdat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van publiek geld wordt betaald. Het gaat nog wel om een voorschot op de regeling. De uitkeringsinstantie benadrukt dat het om een momentopname gaat, het is mogelijk dat werkgevers de NOW-aanvraag alsnog willen intrekken. In totaal hebben 148.000 bedrijven een beroep gedaan op de regeling.

Naast de honderden miljoenen aan steun voor KLM, heeft KLM-dochter Transavia 24,2 miljoen euro ontvangen. TUI en Corendon ontvingen respectievelijk 18 en 1,9 miljoen. De Nederlandse tak van het Britse easyJet kreeg 2,8 miljoen euro. Luchtverkeersleiding Nederland vroeg voor 12,4 miljoen euro aan steun aan.

Naast vervoerders in de lucht ontvingen vervoerders op de grond ook behoorlijk wat steun. Spoorbedrijf NS kreeg in de eerste versie van de NOW-regeling meer dan 70 miljoen. Het Amsterdamse ov-bedrijf GVB, bekend van de trams, metro en pontjes, ontving 24,5 miljoen aan tegemoetkoming op de loonkosten. Connexxion, Arriva en HTM kregen respectievelijk 10, 7 en 4,8 miljoen aan steun voor personeelslonen. Keolis ontving 5,8 miljoen euro.

Na KLM heeft Booking.com als individueel bedrijf het hoogte bedrag aan loonsteun aangevraagd. eruit met een hoog aangevraagd bedrag. Het boekingsplatform vroeg tegen de 65 miljoen euro aan. Andere grootgebruikers van de loonsubsidieregeling zijn warenhuisketens HEMA (11,4 miljoen) en De Bijenkorf (9,4 miljoen), sportschoolketen Basic Fit (zo'n 5 miljoen), automaker Tesla (kleine 7 miljoen) en kledinggigant H&M (11,5 miljoen euro).

Ook voetbalclubs, die sinds maart niet meer het veld op mochten, maakten allemaal gretig gebruik van de loonsteun. Het beursgenoteerde Ajax ontving bijvoorbeeld een kleine 4 miljoen euro aan loonsteun. De Rotterdamse aartsrivaal Feyenoord kreeg 1,3 miljoen, terwijl AZ 2,3 miljoen aan subsidie bijschreef. De KNVB vroeg om een kleine 2 miljoen aan subsidie.