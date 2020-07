ING berekent met ingang van 1 oktober extra kosten door aan klanten die een gezamenlijke rekening hebben, vaker geld opnemen of storten dan gemiddeld en rekeninghouders die in het buitenland wonen.

Volgens een woordvoerder van de bank raakt de maatregel zo'n 800.000 rekeninghouders, 10 procent van het totale aantal klanten. "We vinden het belangrijk dat iedereen die een betaalpakket bij ons heeft, evenredig bijdraagt aan de kosten van het pakket", zegt een woordvoerder.

Tot nu toe was het zo dat bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening niet meer kost dan een individuele betaalrekening. "Terwijl we zien dat op een gezamenlijke rekening veel meer transacties worden gedaan." Vanaf het najaar moet 1,10 euro per maand extra betaald worden voor een rekening die op twee namen staat.

Bij de kinderrekeningen wordt straks geld gerekend wanneer vaker dan zes jaar contant geld op de rekening wordt gestort, nu is dat vanaf twaalf keer. Bij jongerenrekeningen is dat vanaf vier keer per jaar. Per keer daarboven moet dan 6 euro worden afgerekend.

Eind aan gratis onbeperkt geld opnemen voor studenten

Volgens ING wordt steeds minder vaak geld op die rekeningen gestort en zijn de kosten hoger in de gevallen waarbij dat wel vaak gebeurt. De teller van het aantal stortingen geldt met terugwerkende kracht. "Dus ook stortingen van voor 1 oktober 2020 tellen mee voor dit kalenderjaar."

Bij studentenrekeningen geldt vanaf die datum dat betaald moet worden wanneer juist vaak geld wordt opgenomen. "Voor studenten die vaak geld opnemen, zijn de kosten die we maken hoger", aldus ING. De bank maakt dan ook een eind aan het gratis onbeperkt geld opnemen.

Het mag twaalf keer per jaar gratis, daarna kost het 0,80 euro per keer.

Ten slotte wordt een rekening bij ING ook duurder voor klanten die in het buitenland wonen, door de introductie van een buitenlandtoeslag. "Ook hier zijn de kosten die we gemiddeld maken voor deze klanten hoger", aldus ING. ING-klanten met een adres in het buitenland betalen vanaf 1 oktober 1 euro per maand per rekening meer.