Een boerenprotest bij een distributiecentrum van Albert Heijn nabij Zwolle heeft vrijdag de bevoorrading van zeker 230 supermarkten gestokt. De supermarktketen verwacht dat klanten in Noordoost-Nederland daar vrijdag nog geen last van hebben, maar dat het effect zaterdag zeker gevoeld wordt.

In hoeverre inwoners van Overijssel, Drenthe, Groningen en een deel van Gelderland last zullen hebben van de verminderde bevoorrading, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder hangt dat af van hoe snel de werkzaamheden opgepakt kunnen worden zodra de blokkade in zijn geheel is opgeheven.

Boeren kregen van de Zwolse burgemeester Peter Snijders een ultimatum. De agrariërs waren sinds vrijdagochtend vroeg aanwezig op het terrein en moesten van Snijders vóór 13.30 uur vertrokken zijn. De gemeente bevestigt in gesprek met NU.nl dat boeren rond dat tijdstip langzaamaan leken te vertrekken.

Volgens Snijders belemmerden de boeren "een vitale maatschappelijke functie in de regio". Albert Heijn vertelde in een korte reactie dat de supermarktketen de zorgen van boeren begrijpt, "maar acties bij distributiecentra zijn niet de juiste weg".

Een aanwezige fotograaf vertelt dat Snijders en diens ambtgenoten in de omgeving binnenkort worden uitgenodigd door de boeren om te praten over de zorgen van de agrariërs. "Ze zijn tevreden dat zij hun punt hebben gemaakt."

Boeren protesteren tegen veevoermaatregel

Beelden op sociale media toonden tientallen tractoren die de weg versperden voor even zoveel vrachtwagens. Die konden daardoor niet het terrein op om bevoorraad te worden.

De boeren protesteren tegen de nieuwe veevoermaatregel van minister Carola Schouten (Landbouw) én eerlijkere prijzen voor hun producten, meldt voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Hij stond in contact met de demonstranten, maar zijn organisatie was niet bij de demonstratie betrokken.

De laatste week werd vrijwel iedere dag geprotesteerd tegen het voorstel om de hoeveelheid toegevoegd eiwit in veevoer te begrenzen. Dat zou volgens Schouten helpen om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen, maar boeren stellen dat de maatregel het dierenwelzijn in gevaar brengt.

Volgens regionale media hebben boeren het distributiecentrum in Zwolle de laatste weken al meermaals geblokkeerd. Een woordvoerder van de actievoerders meldt in gesprek met RTV Oost dat ook boeren uit Duitsland ditmaal het protest ondersteunen.