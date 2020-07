Het aantal betalingen via pin, iDEAL en creditkaarten lag de afgelopen drie weken op een hoger niveau dan vlak voor de lockdown. Vorige week lag het aantal transacties 2 procent hoger dan begin maart en was er 8 procent meer omzet, blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland.

Het aantal pintransacties zit al jaren in een vrijwel constant stijgende lijn. In april werd minder gepind dan in dezelfde maand een jaar eerder. In mei en vooral in juni lag het aantal transacties op jaarbasis hoger.

Het aantal betalingen met contant geld ligt nog steeds fors lager dan voor de coronacrisis, zegt de Betaalvereniging. Er is de laatste weken wel een lichte stijging, maar het aantal transacties is nog altijd slechts de helft van wat voor de pandemie gebruikelijk was.

De vereniging constateert dat andere vormen van betalen populairder zijn geworden en dat dit misschien een blijvende situatie is. Zo wordt één op de acht aankopen inmiddels afgerekend met de smartphone.

Contactloos betalen was al voor de corona-uitbraak het populairst, maar dat is nu nog sterker zo. Het aandeel in alle transacties is toegenomen van ongeveer de helft in maart, tot 70 procent nu. Vanwege het besmettingsgevaar werd contactloos betalen de afgelopen maanden aangemoedigd.