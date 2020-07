De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe is de nieuwe voorzitter van de eurogroep. De negentien landen in de eurozone verkozen hem donderdagavond boven de Spaanse minister van Economie, Nadia Calviño, en Pierre Gramegna, de Luxemburgse minister van Financiën.

Donohoe is de opvolger van de Portugees Mário Centeno, die half juli terugtreedt als voorzitter van de eurogroep. In een verklaring na zijn verkiezing zegt de Ier dat hij een bruggenbouwer wil zijn en consensus wil bereiken over de weg naar herstel.

Volgens schattingen in Brussel wordt de eurozone dit jaar geconfronteerd met een krimp van 8,7 procent. In 2021 zou dan een groei met 6,1 procent volgen, maar dat is allemaal wel sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus.

Het blok is verdeeld in landen die ook in deze omstandigheden de begrotingsdiscipline willen handhaven en landen die aandringen op langdurige versoepeling. Nederland is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het eerste kamp.

Een van de eerdere voorzitters van de eurogroep was Jeroen Dijsselbloem. Hij bekleedde de functie tussen 2013 en 2018.