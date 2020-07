De Nederlandsche Bank (DNB) laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen de centrale bank en slavernij. Dat bevestigt een woordvoerder van DNB vrijdag naar aanleiding van een breder verhaal in Vrij Nederland over de rol van banken in de slavernij.

Medio juni bood de Britse evenknie van DNB, de Bank of England, excuses aan voor de betrokkenheid van oud-bestuurders bij slavenhandel.

"We zijn ons bewust van de huidige discussie over het Nederlandse slavernijverleden en daarom is mede naar aanleiding van het onderzoek bij de Bank of England besloten tot een historisch onderzoek naar de relatie tussen DNB en slavernij", aldus DNB.

In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van DNB als instelling in de beginjaren van haar bestaan. "En naar toenmalige presidenten en directieleden. Van de weduwe Borski, die DNB in haar oprichtingsjaren mede financierde, is bekend dat zij met haar vermogen plantages in Suriname en elders in het Caribisch gebied financierde", laat de centrale bank weten.

DNB vraagt nu een onafhankelijke partij historisch onderzoek te doen. "Na afronding van het onderzoek besluit DNB over eventuele vervolgstappen."