Bij motorfietsenfabrikant Harley-Davidson verdwijnen zevenhonderd arbeidsplaatsen, heeft het Amerikaanse bedrijf donderdag bekendgemaakt. De bezuiniging maakt deel uit van een groter reorganisatieplan.

Het bedrijf verwacht dit jaar al afscheid te nemen van vijfhonderd medewerkers. Ook moet financieel directeur John Olin het veld ruimen. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten. Tevens wil de motorfabrikant zijn organisatie- en kostenstructuur en operationele processen efficiënter maken

Harley-Davidson had vorig jaar al last van een teruglopende omzet, door de invoertarieven die de EU oplegde aan Amerikaanse producten. Ook het handelsconflict tussen de VS en China deed de verkopen geen goed.

Dit jaar kwam daar de corona-uitbraak nog bij. Dit resulteerde in een verdere daling van de omzet, meldde het bedrijf bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Ook de winst was lager.

Cijfers over het tweede kwartaal zijn nog niet beschikbaar. Harley-Davidson maakt ze later deze maand bekend en komt dan ook met meer details over de reorganisatie. In het laatste kwartaal van dit jaar willen de Amerikanen hun bedrijfsstrategie onthullen voor de jaren 2021-2025.