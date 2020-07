De NS mag samen met de openbaar vervoerbedrijven uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een digitaal vervoerplatform maken. Op dat platform kunnen reizigers hun reis van deur tot deur plannen en moeten diensten van verschillende vervoersaanbieders gecombineerd worden.

Reizigers kunnen er in de toekomst dus niet alleen hun reis met de trein en de metro plannen, maar ook met andere vervoersopties. Als voldoende bedrijven deelnemen, kunnen reizigers via één platform een taxirit naar het station boeken, vervolgens een treinkaartje en metrokaartje kopen en een deelfiets reserveren voor het laatste stukje van hun reis.

De ACM stelt wel strikte voorwaarden bij het platform. Zo moet het platform ook goed toegankelijk zijn voor andere mobiliteitsdiensten en mogen partijen op het platform, dus ook de oprichters zelf, geen toegang hebben tot concurrentiegevoelige informatie.

Daarnaast moeten de partijen hun informatie ook beschikbaar stellen voor andere bedrijven die een eigen vervoersplatform willen oprichten. Met die voorwaarde wil de ACM ervoor zorgen dat er geen monopolie in de sector ontstaat. Ook stimuleert de ACM zo innovatie.

Het idee voor het platform ontstond vorig jaar al en het is de bedoeling dat reizigers er uiteindelijk hun hele reis op kunnen plannen, boeken en betalen. Wanneer het platform af is, is nog niet duidelijk.