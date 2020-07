Werkgevers en zelfstandige ondernemers hebben tot dusver 9,9 miljard euro noodsteun aangevraagd vanwege de corona-uitbraak. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag.

Het gaat dan om regelingen voor zelfstandigen (Tozo), flexibele arbeidskrachten (Tofa) en om de NOW-regeling, die moet zorgen dat werkgevers zo veel mogelijk personeel in dienst houden. De werkgevers krijgen tot maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed.

In de eerste drie maanden dat de NOW-regeling van kracht was, hebben 148.000 bedrijven hiervoor een aanvraag gedaan. Ruim 90 procent daarvan is toegekend.

Vooral bedrijven in de detailhandel, horeca, catering en overige commerciële dienstverlening hebben de aanvragen ingediend. Twee derde van de toegekende NOW-aanvragen waren van bedrijven met minder dan tien personeelsleden. Volgens het ministerie heeft de NOW-noodsteun in totaal zo'n 2,6 miljoen werknemers bereikt.

Op de Tozo-regeling, die financiële steun biedt aan zelfstandigen, is naar schatting door 374.000 ondernemers een beroep gedaan. Daarmee is met de twee regelingen steun verleend aan bijna drie miljoen werkenden.

Inmiddels is nieuwe regeling van kracht voor zelfstandigen

Inmiddels is de verlengde Tozo-regeling van kracht. Daar hebben volgens het ministerie nu zo'n 74.000 zelfstandigen een beroep op gedaan, van wie 90 procent ook al in de eerste periode een beroep deed op deze steunmaatregel.

Vorige maand is ook voor flexibele arbeidskrachten een regeling opgetuigd. Zij dreigden tussen wal en schip te vallen. Als zij door corona nauwelijks nog inkomsten hadden, hadden ze geen recht op een uitkering.

Uitkeringsinstantie UWV heeft inmiddels bijna 17.000 aanvragen hiervoor ontvangen, waarvan er 7.500 zijn goedgekeurd. Ruim 9.000 aanvragen zijn afgewezen, omdat de flexibele arbeidskrachten niet voldeden aan de inkomenseis.