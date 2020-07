Na fraude en marktmanipulatie wordt de Duitse betalingsdienst Wirecard nu ook verdacht van witwassen. Dat maakt de Duitse justitie donderdag bekend.

"We onderzoeken mogelijke witwaspraktijken", aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie in München, waarbij vooral gekeken wordt naar bepaalde personen van het bedrijf. Om wie het precies gaat, is niet meegedeeld.

Adyen-concurrent Wirecard leek aanvankelijk een succesverhaal. Het bedrijf was ooit 28 miljard dollar (24,7 miljoen euro) waard. Het kwam vorige maand in de problemen toen accountantskantoor EY een gat in de begroting vond van ongeveer 2 miljard dollar.

Korte tijd later vertrokken topman Markus Braun en operationeel directeur Jan Marsalek. Wirecard heeft inmiddels uitstel van betaling aangevraagd. De Duitse justitie startte een onderzoek naar fraude en marktmanipulatie.

Braun werd kort na zijn aftreden gearresteerd. Naar Marsalek wordt nog gezocht. Er is een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.