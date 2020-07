Maatregelen die supermarkten eind maart namen om Nederlanders zo veilig mogelijk boodschappen te kunnen laten doen, verdwijnen langzaam weer. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. Het speciale uurtje voor ouderen om boodschappen te doen en het namens de super schoonmaken van ieders winkelkarretje komen steeds minder vaak voor.

Het seniorenuur werd door supermarktketens op het hoogtepunt van de coronadrukte ingevoerd, toen hamsteraars nog massaal toiletpapier en houdbaar eten insloegen. Het uur moest ouderen de kans bieden om in een rustige winkel te shoppen. Dit moest het besmettingsrisico onder zeventigplussers verminderen en voorkomen dat ze later op de dag op een rustiger tijdstip voor lege schappen kwamen te staan.

Vier maanden later is het gehamster voorbij en is de rust wedergekeerd in de Nederlandse supermarkten, waardoor de extra diensten weer worden afgebouwd. Albert Heijn laat weten dat een aantal winkels door een gebrek aan animo met het ouderenuurtje is gestopt. Winkelwagens worden ook minder vaak schoongemaakt door het personeel. Supermarktketen PLUS zegt de trend die AH schetst te herkennen.

De Duitse budgetketen Lidl is helemaal gestopt met de seniorenuren. De keten had tussen 11.00 en 13.00 uur in de vestigingen waar het mogelijk was een kassa ingericht speciaal voor ouderen, maar die zijn nu weer voor iedereen toegankelijk. "Er is minder behoefte aan, omdat de situatie inmiddels genormaliseerd is en we weer een spreiding van klanten zien in onze filialen, gedurende de week", aldus een woordvoerder.

Kassaschermen, 1,5 meter en verplicht wagentje of mandje blijven nog even

De supermarktketens benadrukken dat de vermindering van het aantal maatregelen niet betekent dat het coronavirus minder serieus genomen wordt. Zo blijven de belangrijkste coronamaatregelen vanuit branchevereniging CBL gelden.

"De veiligheid- en hygiënemaatregelen zoals de kassaschermen, de 1,5 meter afstand en het schoonmaken van de winkelwagentjes blijven onverminderd van kracht", laat Lidl weten. De belangrijkste maatregel volgens het CBL, waarbij er maximaal één klant per 10 vierkante meter mag worden toegelaten, blijft ook gewoon gelden.

Daarnaast wordt de service van supermarkten om winkelkarretjes schoon te maken in veel gevallen verwisseld voor een doe-het-zelfvariant, waarbij een desinfectiemiddel bij de ingang staat om de verplichte karretjes of mandjes zelf schoon te vegen.