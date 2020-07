De horecasector moet voor 2020 rekening houden met een omzetverlies tussen de 30 en 40 procent. Ook volgend jaar zal de coronacrisis pijn blijven doen. Dat verwacht het ING Economisch Bureau.

Horecabedrijven voelden de meeste pijn in april. Bij restaurants en cafés waren er 70 procent minder pintransacties, terwijl hotels het aantal gasten zagen teruglopen met maar liefst 95 procent.

"Door middel van drastische kostenreductie en massaal gebruik van de steunmaatregelen vanuit de overheid zijn veel bedrijven op de been gebleven", stelt sectoreconoom Leisure Thijs Geijer van ING donderdag.

Inmiddels zijn veel zaken weer opengegaan. Daardoor waren mei en juni minder dramatische maanden, al waren de omzetten nog steeds flink onder het normale niveau. Zo lag het aantal pintransacties bij restaurants en cafés in juni 33 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

ING verwacht ook moeizame tweede helft van 2020

De bank verwacht dat de horeca in de tweede helft van dit jaar ook nog veel hinder ondervindt. Dit komt onder meer door de anderhalvemeterregels, het uit- en afstel van evenementen en de sluiting van discotheken tot minimaal 1 september.

Tevens is er minder animo onder toeristen om naar Nederland te komen. Voor reizigers uit sommige landen, zoals de Verenigde Staten, is er zelfs een inreisverbod. Dit verlies wordt slechts ten dele gecompenseerd door Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan.

Ook in 2021 zijn deze problemen nog niet opgelost, denkt ING. Daardoor zal ook volgend jaar de omzet niet op het niveau zijn van vóór de COVID-19-pandemie, zelfs als er geen tweede golf van besmettingen komt.