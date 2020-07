Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om ING, Rabobank, ABN AMRO, Triodos Bank en de Volksbank, waartoe onder meer SNS en ASN Bank behoren. Samen richten ze Transactiemonitoring Nederland (TMNL) op, wat een aanvulling is op de activiteiten die de banken al doen in strijd tegen crimineel geld.

In Nederland wordt naar schatting jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Dit geld is afkomstig uit bijvoorbeeld drugshandel, mensenhandel, kinderporno of afpersing. Criminelen maken hierbij vaak gebruik van meerdere banken.

Door de samenwerking zijn de banken beter in staat om ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer te ontdekken, die zonder de samenwerking verborgen blijven.

Met de samenwerking willen de banken vooruitlopen op reeds aangekondigde wetswijzigingen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De bouw en ontwikkeling van TMNL vindt gefaseerd plaats, meldt de NVB. Op termijn kunnen ook andere banken zich aansluiten het initiatief.