Voormalig topman Ralph Hamers van ING moet voor het gerechtshof verschijnen om een verklaring af te leggen over een witwaszaak. Dat heeft het hof bekendgemaakt, meldt NRC.

Een groep gedupeerden van de fraudezaak wil de bank vervolgen omdat het niet genoeg zou hebben gedaan om de fraude tegen te gaan.

De groep heeft in dit verband een verzoek ingediend bij het hof om Hamers te verplichten een verklaring af te leggen. Dit verzoek is dus gehonoreerd. Wanneer de voormalige ING-topman voor het hof moet verschijnen, is niet bekend.

Het gaat om een zaak waarin het bedrijf IB Capital centraal staat. Ongeveer 1.850 beleggers hebben in totaal tientallen miljoenen dollars overgemaakt aan IB Capital, om dat bedrag te beleggen.

Het bedrijf stak dit geld echter in eigen zak. Hierbij werden bankrekeningen van ING gebruikt. De bank werd verweten niet genoeg te hebben gedaan om dergelijke praktijken te voorkomen.

Eerder al trof ING een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro voor het overtreden van witwasregels. Onderdeel van de schikking was dat er geen verdere procedures meer zouden volgen tegen de bank omtrent witwaszaken in de periode 2010-2018.

Als het hof alsnog besluit om ING te vervolgen, moet de staat de 775 miljoen euro terugbetalen.

Hamers is vorige maand gestopt bij de bank om later dit jaar als topman aan de slag te gaan bij de Zwitserse bank UBS.