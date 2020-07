Meer dan de helft van de woningen die in het tweede kwartaal zijn verkocht ging voor meer dan de vraagprijs weg. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 335.000 euro, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat meldt makelaarsvereniging NVM donderdag. Het aantal verkochte woningen daalde wel.

Van de bestaande woningen is 51,7 procent verkocht boven de vraagprijs. Het is voor het eerst dat dit percentage boven de 50 ligt.

De bij de NVM aangesloten makelaars verkochten gezamenlijk 37.614 bestaande woningen. Dat was 3,7 procent minder dan in de maanden april, mei en juni van vorig jaar.

Volgens de NVM heeft de coronacrisis niet of nauwelijks vat op de woningmarkt. Er waren wel minder kopers op de markt. "We merken dat de consument vertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte maar op lange termijn", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gestegen

Het aantal verkochte bouwkavels en nieuwbouwwoningen lag in het tweede kwartaal 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er 7.200 kavels en woningen verkocht.

De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning lag op 401.000 euro. Dat is 9 procent hoger dan vorig jaar. De gemiddelde prijs voor 1 vierkante meter is 8 procent gestegen.

Volgens de NVM krijgen in de huidige markt starters en doorstromers meer kansen, omdat er minder belangstelling is van beleggers en expats.

De vereniging wijst er wel op dat de huidige woningmarkt zeer krap is. Een potentiële koper kon in het tweede kwartaal kiezen uit gemiddeld 2,7 woningen. Dat is het laagste gemiddelde van deze eeuw.

Halverwege het tweede kwartaal stonden "slechts" 33.500 huizen te koop.