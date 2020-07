De goudprijs staat op het hoogste niveau in negen jaar tijd. Voor het eerst sinds 2011 betaal je meer dan 1.800 dollar per troy ounce. Dat is omgerekend 1.589 euro. De opmars van de goudprijs is een direct gevolg van de coronacrisis.

De goudprijzen stijgen al ruim een jaar, onder meer door de handelsspanningen op mondiaal niveau. Investeerders vluchtten daardoor afgelopen zomer al naar goud.

Sinds een paar maanden is er nog meer economische onzekerheid door de coronacrisis. Goud is voor beleggers een veilige haven in tijden van onrust. Ook tijdens de financiële crisis was er veel vraag naar goud.

Daarnaast zijn beleggers bang voor inflatie omdat centrale banken de rente verlagen. Daardoor worden andere goederen minder waard en is het rendement op staatsobligaties lager, waardoor goud aantrekkelijker wordt om te kopen.

Het is niet ondenkbaar dat de goudprijs in de komende maanden door de recordprijs van 1.920,30 dollar per troy ounce gaat. Dat record werd in 2011 behaald. "We tikken eind dit jaar misschien zelfs de 2.000 dollar aan", zegt onafhankelijk deskundige Ross Norman tegen persbureau Reuters.