Onafhankelijke telefoonreparateurs in 32 Europese landen, waaronder Nederland, mogen voortaan ook originele Apple-onderdelen gebruiken voor reparatie van iPhones. Dat maakt Apple woensdag bekend.

Lange tijd kregen alleen aan Apple verbonden reparateurs de originele iPhone-onderdelen.

Vorig jaar besloot het bedrijf om in de Verenigde Staten ook onafhankelijke reparateurs te voorzien van de originele onderdelen. Tevens kregen zij handleidingen en gereedschappen voor iPhone-reparaties.

In de VS zijn er inmiddels 140 bedrijven met in totaal zevenhonderd winkels die zich hiervoor hebben aangemeld.

Apple heeft nu besloten om dit beleid uit te breiden naar 32 Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en Canada.

De winkels die zich aanmelden, krijgen de onderdelen volgens Apple voor dezelfde prijs als de aan Apple verbonden winkels.