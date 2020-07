Als Nederlanders na de coronacrisis minimaal één dag vaker vanuit huis werken, bespaart dat de samenleving jaarlijks 3,9 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantskantoor PwC. Het levert ook een flinke winst voor het milieu op. Als iedereen die een dag extra vanuit huis kan werken dat doet, scheelt dat 606 kiloton CO2-uitstoot in Nederland.

PwC gaat er daarbij vanuit dat de helft van de ongeveer negen miljoen werkende Nederlanders vanuit huis kan werken. Als die mensen dat één dag per week extra doen ten opzichte van de situatie van voor de coronacrisis, kan dat werkgevers tot 1,681 miljard euro besparen.

De kostenbesparing zit hem vooral in lagere huurkosten voor kantoorruimten, minder energielasten en lagere kosten voor catering.

Werknemers kunnen op hun beurt in totaal ongeveer 1,120 miljard euro per jaar besparen. Ze krijgen weliswaar thuis te maken met hogere energielasten, maar geven ook veel minder geld uit aan woon-werkverkeer.

De besparing op CO2-uitstoot van 606 kiloton is ook aanzienlijk. Ook dat komt vooral doordat er minder woon-werkverkeer is. De gemiddelde Nederlander had in 2018 een broeikasgasvoetafdruk van 15,8 ton, dus de besparing staat gelijk aan de afdruk van bijna veertigduizend Nederlanders.

PwC heeft ook een aantal kanttekeningen. Het thuiswerken bespaart weliswaar geld, maar het werken op afstand heeft volgens het accountantskantoor ook implicaties voor de bedrijfscultuur. Samenwerking verloopt minder vlot en het is niet helemaal duidelijk wat het effect van thuiswerken op verzuim en productiviteit is.