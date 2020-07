Het Amerikaanse kledingbedrijf Levi's, bekend van de spijkerbroeken, gaat zo'n 15 procent van de kantoorbanen schrappen wereldwijd, schrijft het bedrijf dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In totaal verdwijnen zo'n zevenhonderd banen buiten de winkels en fabrieken om.

De inkrimping is nodig, vanwege de klap die de kledingverkoper heeft gekregen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal, toen het coronavirus om zich heen greep en overheden wereldwijd tot lockdownmaatregelen overgingen, noteerde Levi's een nettoverlies van 394 miljoen dollar (349,5 miljoen euro).

"We kwamen het jaar goed uit de startblokken, maar de wereldwijde pandemie en daaropvolgende economische crisis hebben een flink negatief effect gehad op onze resultaten in het tweede kwartaal, omdat het overgrote deel van onze winkels gesloten was", schrijft Levi's-topman Chip Bergh.

De jeansmaker wist een deel van de verloren omzet uit winkelverkopen te compenseren met onlineverkopen, maar ondanks een verdubbeling van de omzet uit onlineverkopen in mei ten opzichte van vorig jaar, kon dat de coronaschade niet helemaal goedmaken. Door zevenhonderd banen te schrappen hoopt Levi's jaarlijks 100 miljoen dollar te besparen, om zo het verlies goed te maken.

Levi's zegt dat de vooruitzichten voor de rest van het jaar beter lijken, maar benadrukt dat de gevolgen van de coronavirusuitbraak nog uiterst onzeker zijn. Het bedrijf denkt dan ook dat de omzet, cashflow en winst tot ten minste het eind van 2020 negatief beïnvloed zullen worden door de virusuitbraak.